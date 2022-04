Chiariello distrugge Gazzetta, bordata al direttore Barigelli

Il caso del ritardo di Victor Osimhen montato ad arte da Gazzetta dello Sport, ha innescato la reazione di Chiariello: “Fanno tutto da soli“. In questi giorni Gazzetta ha parlato di spogliatoio spaccato contro Osimhen, mentre invece sanno tutti che il gruppo azzurro è più che compatto. Ma ovviamente si cerca di destabilizzare l’ambienta napoletano, visto che gli azzurri sono in lotta per lo scudetto. Non ci si attendeva altro, dato che il direttore di Gazzetta ha ammesso che la linea editoriale tiene maggiormente in considerazione squadre come Milan, Inter e Juventus.

Ieri anche Spalletti ha lanciato una frecciata diretta al quotidiano, mentre oggi ha replicato Carlo Alvino dicendo: “Osmhen è tornato ieri“. Ma il fronte contro Gazzetta è ben nutrito, con Umberto Chiariello che richiama il pezzo della rosea in cui si parla di telenovela Osimhen, e scrive: “Se la cantano e se la suonano da soli…

Ma quale telenovela? Solo nella loro fantasia. A pensar male…Per me la peggiore Gazzetta ed il peggiore Direttore della Storia, senza timore di smentite“.