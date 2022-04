Atalanta-Napoli: le formazioni ufficiali, Zanoli in rampa di lancio. Dove vederla in tv

Il Napoli sfida l’Atalanta per la 31sima giornata di Serie A, gli azzurri scendono in campo per continuare a sognare lo scudetto. L’Atalanta è in corsa per la Champions League e vuole punti per impensierire la Juventus che questa sera gioca contro l’Inter. Assenze su entrambi i fronti, Osimhen è fuori per squalifica, mentre Zapata torna tra i convocati dopo due mesi ma andrà in panchina. Nelle probabili formazioni di Atalanta-Napoli, sicuri i sostituti dei due bomber: Boga per Gasperini, Mertens per Spalletti.

Formazioni Atalanta-Napoli

Qui Atalanta: il tecnico dei bergamaschi deve fare a meno anche di Toloi, mentre Muriel parte titolare al posto di Boga al centro dell’attacco, nonostante non sia al top della condizione fisica. Gasperini punta sempre sul 3-4-2-1 con Scalvini in difesa, mentre a centrocampo Malinovskyi vince il ballottaggio e gioca dal primo minuto. A sorpresa va in panchina Boga che viene considerato da tutti come un titolare.

ATALANTA formazione ufficiale: (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler,

Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Qui Napoli: Luciano Spalletti deve fare a meno di sei giocatori: Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani, Petagna, Meret e Ounas. Recuperato e convocato Fabian Ruiz che va in panchina con Zielinski titolare. Sta bene anche Anguissa che gioca dal primo minuto. Spalletti in conferenza stampa ha detto che pure Lozano sta molto bene. La vera novità è Zanoli titolare al posto di Di Lorenzo, Tra i convocati del Napoli c’è anche il giovane bomber della Primavera, Ambrosino.

NAPOLI formazione ufficiale (4-3-3):Ospina, Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Spalletti.

Dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sarà possibile vederla per tutti gli abbonati anche attraverso l’app di Dazn con i support: Smart tv, pc, smartphone e tablet. La partita Atalanta-Napoli può essere vista anche per chi possiede console come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast e per chi ha Tim Vision.