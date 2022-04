Gazzetta insiste: “Osimhen in ritardo, qualcosa non quadra”

Victor Osimhen non è ancora rientrato a Napoli dalla Nigeria, Gazzetta ritorna su quanto accaduto anche oggi mettendo il pezzo in prima pagina. “Dea-Napoli alla svolta. Spalletti sfida Gasp per restare in alto. In attesa di Osimhen” è il titolo in prima di Gazzetta dello Sport dedicato alla sfida Atalanta-Napoli. Un richiamo inevitabile, visto che ieri Spalletti ha bacchettato Gazzetta pubblicamente durante la conferenza stampa. Una risposta pungente, che ovviamente ha scatenato una risposta da parte del quotidiano sportivo.

Il tutto nasce dal mancato rientro di Osimhen dagli impegni con la Nazionale. Come fatto sapere da Carlo Alvino la società gli ha dato un permesso, anche perché il giocatore sarebbe stato bloccato, come altri giocatori, dalla polizia per ascoltarlo sulla morte del medico Fifa dopo Nigeria-Ghana. Sfida di qualificazione ai Mondiali, in cui c’è stata una violenta invasione di campo.

Osimhen: quando rientra a Napoli

Secondo Gazzetta sulla versione data dal Napoli c’è qualche incongruenza. Ecco quanto scritto dal quotidiano: