Alvino: “Osimhen rientrato a Napoli”, poi frecciata diretta a Gazzetta

Victor Osimhen è rientrato a Napoli, il suo ritardo ha fatto molto discutere anche se la società ha parlato di un permesso. Inoltre si è venuto a sapere che Osimhen era rimasto in Nigeria, perché lo aveva chiesto la polizia che sta indagando sulla morte di un medico Fifa dopo l’invasione di campo alla fine di Nigeria-Ghana. Ovviamente l’attaccante del Napoli è totalmente estraneo ai fatti, ma era sul campo quando c’è stata l’invasione.

Gazzetta dello Sport ha montato un caso su Osimhen, tanto che Alvino già aveva punzecchiato il quotidiano.

Oggi lo stesso giornale in rosa ha ricamato ancora sulla questione Osimhen, anche per rispondere a Spalletti che in conferenza stampa ha lanciato una bordata al giornalista presente. Intanto si è risolto il mistero del rientro a Napoli di Osimhen, con Alvino che scrive: “Così come d’accordo con la società, Osimhen ieri è rientrato a Napoli“. Poi ha proseguito: “Almeno così qualcuno evita di preoccuparsi“.