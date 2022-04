Cremonini con la maglia di Maradona: “Mi fa stare bene” – FOTO

Cesare Cremonini con la maglia di Diego Armando Maradona, il celebre cantautore bolognese si trova a Napoli. Sono delle bellissime parole quelle spese da Cremonini, che ha ricevuto in regalo la maglia di D10S, un vanto sfoggiato anche sui social per tutti i suoi fans. Un’immagine che ritrae il cantante con la maglia di Maradona e lo sfondo del lungomare di Napoli, dove si trova in questi giorni.

Con la maglia di Maradona, Cremonini ha postato una foto ed ha scritto: “Che regalo e come ti fa sentire bene la maglia di Diego stagione 1985/86. Lo stesso anno in cui ho iniziato ad andare allo stadio a tifare per il nostro Bologna! Grazie Antonio Luise per questo regalo super super prezioso! La tengo stretta per la prima volta in cui sonerò allo Stadio Diego Armando Maradona! Siamo a Napoli. W Napoli. #IoVorrei domani incontra i ragazzi e le ragazze del futuro del quartiere Ponticelli“.