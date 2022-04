Anguissa fondamentale: la media punti cala, è un intoccabile?

Frank Anguissa perno del centrocampo del Napoli, senza di lui cala la media punti degli uomini di Spalletti. Contro la Fiorentina il centrocampista in prestito dal Fulham non era in campo e la sua assenza si è fatta sentire. Il giocatore era diffidato con l’Atalanta ed è stato ammonito, quindi è scattata la squalifica con la Fiorentina, privando Spalletti di un calciatore fondamentale. Ma anche qui si vede l’inesperienza del Napoli, perché Anguissa era diffidato da tempo e poteva giocarsi la carta della squalifica in un momento in cui era infortunato o addirittura non c’era per la Coppa d’Africa.

Le statistiche di Anguissa con il Napoli parlano chiaro: con lui in campo la media punti è di 2,38, in sua assenza cala ad 1,75. Numeri, quelli riportati da Corriere dello Sport, che fanno capire l’importanza del giocatore del Camerun. Spalletti lo ritroverà nel match di lunedì contro la Roma, altra sfida scudetto, visto che il pareggio del Milan tiene ancora tutti a galla.

Ma la necessità di avere Anguissa in campo, fa sorgere delle domande. Si è sempre detto che a Napoli non c’erano giocatore da cui non si poteva prescindere, ma in realtà qualcuno sembra esserci. Anguissa è uno di questi, così come Osimhen, Lobotka e Koulibaly.