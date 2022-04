RQS Zizolfi: “Anguissa, incredibile cosa è successo a Napoli”

La sconfitta del Napoli con la Fiorentina ha un lungo strascico, tanti i giocatori insufficienti tra le fila azzurre. Ma secondo molti addetti ai lavori anche le assenze hanno pesato, come ad esempio quella di Frank Anguissa. In diretta Fabio Zizolfi di Radio Quartieri Spagnoli ha detto: “Credo che al Napoli sia mancato tantissimo un giocatore come Anguissa, proprio contro una squadra che a centrocampo aveva molti muscoli ed aveva un’assenza fondamentale come quella di Torreira“.

L’assenza di Anguissa è stata forzata, perché il giocatore era squalificato per aver raggiunto il limite di ammonizioni. Il centrocampista camerunense era diffidato ed è stato ammonito con l’Atalanta, quindi ha saltato Napoli-Fiorentina. “Lo scudetto si vince quando c’è efficienza in qualsiasi settore della squadra, dai giocatori ai magazzinieri. Ad esempio Anguissa era in diffida già da prima che andasse a giocare in Coppa d’Africa, ma nessuno ha suggerito la calciatore di prendere un ammonizione e quindi scontare la squalifica. Sono piccole cose, che però possono fare la differenza. Si pensi a Pellegrini che si è fatto ammonire ad ogni costo, per saltare la sfida tra Roma e Salernitana e poi giocare con il Napoli”.