Napoli, ecco la Maradona Special edition: tuta e felpa. I prezzi e dove comprarle

Il Napoli svela la nuova collezione Maradona Special Edition con felpa in due colori e la tuta, sempre in due colorazioni diverse. Una nuova iniziativa di marketing da parte del Napoli che in questa stagione in collaborazione zon Armani EA7 ha creato già diverse maglie da calcio.

Molto importante l’azione di marketing del club azzurro che ha dato una svolta decisa, puntando anche sul mito immortale Diego Armando Maradona. Non è un caso che lo stadio si chiami come il Pibe de Oro, così come il nuovo pullman porti il volto di Maradona.

Insomma il fuoriclasse argentino è la vera icona del Napoli e lo resterà per sempre, un punto di riferimento per vecchi e nuovi tifosi.

Tuta e felpa Maradona: la nuova collezione

Il Napoli ha svelato oggi la nuova tuta e la felpa Maradona D10S special edition. Entrambe sono disponibili nelle colorazioni blu e azzurro.

Sia felpa che la tuta D10S special Edition sono marcate Armani EA7 e si possono comprare sugli store ufficiale del Napoli. Ma anche presso lo store on line disponibile su Amazon e negli official store della SSCN.

La Felpa Maradona D10S special Editon ha un prezzo di 180 euro, mentre la tuta ha un costo di 220 euro. La nuova ‘Top Tuta D10S’, sarà indossata dai giocatori all’entrata in campo in Napoli-Fiorentina.