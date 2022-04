Napoli-Fiorentina: i convocati di Spalletti, c’è Rrahmani

Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati per Napoli-Fiorentina, c’è Rrahmani nonostante ieri non si sia allenato. Il difensore ex Verona è uno dei dubbi di Spalletti, visto che ieri è stato tenuto a riposo precauzionale. Al momento Rrahmani non è inserito tra i titolari, ma c’è ancora qualche ora per decidere. Fuori dai convocati anche Anguissa, per squalifica e Di Lorenzo, out per infortunio.

Spalletti recupera pure Meret che però si siederà in panchina. Il portiere titolare del Napoli sarà ancora Ospina, nonostante sia un quasi sicuro partente a fine stagione. In questo momento non si possono fare grandi esperimenti, quindi Spalletti difficilmente cambierà le cose, soprattutto per quanto riguarda il portiere.

Ecco la lista ufficiale dei convocati: