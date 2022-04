Zanoli titolare in Napoli-Fiorentina: l’emozione della prima al Maradona

Alessandro Zanoli giocherà titolare Napoli-Fiorentina, la sua prima gara da titolare allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo aver superato con ottimi voti il debutto da titolare, a Bergamo contro l’Atalanta, il giovane terzino destro si ritrova nello stadio di casa. Sicuramente una grande emozione per Zanoli, che però ha dimostrato di aver nervi d’acciaio. Anche perché giocare dal primo minuto con l’Atalanta, squadra che sugli esterni attacca molto, non sarebbe stato facile per nessuno.

Ora Zanoli sarà ancora titolare, ma questa volta in uno Stadio Maradona pieno in ogni ordine di posto. Ecco quanto scrive Gazzetta: “Dovrà imparare a gestire le emozioni davanti a un Maradona che oggi lo applaudirà

convinto. Alessandro Zanoli da Carpi, classe 2000, oggi gioca la prima da titolare in casa e troverà uno stadio pieno come non lo ha mai visto in questa sua prima stagione tutta in Serie A. Ma c’è da pensare che dopo l’ottimo battesimo nell’undici base a Bergamo, tutto diventi meno complicato. Invece questo corazziere che sfiora

il metro e novanta ha mostrato subito di non aver paura e di affrontare con personalità gli avversari, lo capisci anche dalle posture“.

Zanoli sostituirà Di Lorenzo che sicuramente non giocherà, così come Anguissa squalificato. Da capire le condizioni di Rrahmani in dubbio per Napoli-Fiorentina. Ci sarà sicuramente Fabian Ruiz a centrocampo, così come Osimhen in attacco.