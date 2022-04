Spalletti all Federico II: “Sconfitta che fa male, aspetto una reazione”

Luciano Spalletti sale in cattedra per partecipare a ‘Lo Sport in Accademia’ alla Federico II di Napoli: “Sconfitta con la Fiorentina fa male” dice il tecnico. Inevitabile che venisse fatta una battuta sulla sconfitta degli azzurri con la Fiorentina, dato che il Napoli qualora avesse vinto poteva andare al primo posto in solitaria. “Capirete che l’umore non è dei migliori” dice Spalletti agli studenti sorridendo. L’allenatore poi aggiunge: “Per me era molto importante partecipare, a prescindere da quello che è accaduto nell’ultima gara. Incontrare gli studenti della Federico II, un ateneo così importante, è per me motivo di orgoglio“.

Spalletti, definito perdente da La Verità, ha esaltato gli studenti della Università Federico II dicendo: “Non vorrei, però – scherza – che avessero fatto confusione, dicendovi che sono l’uomo che sta dietro la cattedra: perché quelli, per me, siete voi. Io ho il ‘banchino’, sono convinto dalla vostra qualità di acchiapparci, come si dice in toscano: quella qualità che vi contraddistingue e da trasferire ai miei calciatori nello spogliatoio, magari per fare qualche risultato in più“. Poi l’allenatore ha concluso su Napoli-Fiorentina: “La sconfitta ci ha fatto male, per questo motivo mi aspetto che tutti si sveglino ed arrivino presto all’allenamento per lavorare nel migliore dei modi, senza lamentele“.