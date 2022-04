Anche in Sicilia si sogna il Palermo City con gli sceicchi, cosa farà De Laurentiis?

Il Palermo City è il sogno dei tifosi rosanero che sentono voci di un interessamento del gruppo City Football Group. Il colosso arabo che detiene anche la proprietà del Manchester City, oltre ad altri club di calcio sparsi per il mondo sembra aver messo gli occhi sul club rosanero. L’indiscrezione è stata lanciata dal Giornale di Sicilia. La holding, che possiede già dodici società calcistiche dislocate in giro per il mondo, ha sede a Manchester ed è formata da tre soci: Abu Dhabi United Group (78%), China Media Capital/CITIC Capital (12%) e Silver Lake Partners (10%).

In Italia oramai tanti club sono passati in mano a grandi gruppi finanziari. Lo stesso Milan è pronto a cambiare società, con investimenti milionari sul mercato. A questo punto ci si chiede cosa farà il Napoli, una delle poche società che viene gestita ancora da un presidente italiano che ha una conduzione ristretta al proprio Cda, senza investitori esterni. È chiaro che De Laurentiis da solo non riuscirà a pareggiare la forza di fuoco di questi grandi gruppi e quindi qualcosa dovrà inventarsi. Anche perché i De Laurentiis devono risolvere il problema comproprietà, visto che possiedono anche il Bari, appena tornato in Serie B. Si parla di una cessione di De Laurentiis, che deve tenere il passo con i tempi, altrimenti sarà dura continuare a restare nelle zone alte della classifica.