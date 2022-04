Terremoto a Napoli nella notte: “Che paura, tremava tutto”

Ancora una scossa di terremoto a Napoli, avvertita nell’area flegrea ma anche nelle zone limitrofe e nel casertano. I rilevamenti dell’osservatorio Vesuviano hanno registrato eventi sismici a distanza molto ravvicinata: uno alle 4.05 (profondità stimata 2,2 km), uno alle 4.07 (profondità 1.7 km) e un terzo alle 4.15 (profondità 0.9 km) con epicentro nella zona dell’Accademia Aeronautica. Sul sito dell’Ingv, che riporta i terremoti in tempo reale, è riportata solo la prima, più forte, di magnitudo 2.2.

In tanti hanno sentito la scossa di terremoto di oggi a Napoli. Molti utenti dei social hanno scritto di essere stati svegliati nella notte dal rumore e dalla terra che tremava. Una forte paura che ha svegliato tante persone nelle loro abitazioni. “È una paura incredibile svegliarsi con la sensazione di questo tremo e di un rumore strano” scrive una persona su twitter. Ma sono tanti i messaggi di utenti che hanno sentito nitidamente la scossa di terremoto partita dai Campi Flegrei, ma che si è propagata anche nelle aree limitrofe, fino a toccare alcune zone del casertano, come Aversa. In queste ultime settimane non è la prima volta che si registra una scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, cresce l’attenzione intorno a questi eventi sismici nell’area di Napoli.