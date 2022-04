Napoli-Roma, critiche spietate a Spalletti: le pagelle lo indicano come il primo responsabile

Luciano Spalletti primo responsabile della sconfitta del Napoli contro la Roma e del sogno scudetto, quasi svanito. A tenere in piedi gli azzurri c’è solo la matematica, ma oramai tutti sono convinti che il Napoli non può più lottare per lo scudetto. Lo ha capito anche Lorenzo Insigne uscito in lacrime dallo stadio Maradona, quello stadio che lo ha applaudito, ma che spesso lo ha anche criticato, nonostante i suoi sforzi.

Napoli-Roma: le pagelle di Spalletti

Ma questa volta è Spalletti nel mirino della critica, soprattutto per i cambi effettuati che hanno destabilizzato la squadra, invece di aiutarla. Ecco quanto scrivono i principali quotidiani.