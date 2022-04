Infortunio Lobotka: Spalletti fa chiarezza sulle sue condizioni

L’infortunio di Stanislav Lobotka tiene in ansia il Napoli, il giocatore slovacco ha abbandonato il campo nel secondo tempo con la Roma. Il centrocampista ha sentito un dolore al flessore della gamba destra ed ha abbandonato immediatamente il terreno di gioco chiamando il cambio.

Spalletti a fine partita ha dato rassicurazioni sulle condizioni di Lobotoka dicendo che “non sembra niente di grave, solo un piccolo problema, ma verranno fatte ulteriori valutazioni in questi giorni“. Insomma al momento c’è ottimismo, ma bisognerà capire oggi come si sente il calciatore.

Proprio l’uscita dal campo di Lobotka sembra aver pesato molto sul Napoli, che da quel momento in poi non ha più giostrato bene il pallone. Spalletti è stato criticato per i cambi, ancora di più per la scelta di non inserire Demme sostituto naturale di Lobotka, ma di puntare su Zielinski con Fabian Ruiz e Anguissa, in un momento in cui bisognava lottare a centrocampo. Una scelta che non è piaciuta a tanti tifosi, ma contestata anche da molti addetti ai lavori. Senza Lobotka il Napoli non è più riuscito a palleggiare ed a tenere palla tra i piedi. Ecco perché si spera di poterlo recuperare per la sfida con l’Empoli di domenica prossima. Il Napoli ha saldo il quarto posto, ma dovrà difenderlo fino alla fine.