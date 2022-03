Terremoto area flegrea, forte scossa sentita nitidamente

Trema la terra nell’area Flegrea di Napoli, un terremoto è stato registrata alle 19.45, è stata sentita nitidamente in molte aree di Pozzuoli. il terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto alle ore 19:45 nei pressi di Pozzuoli, all’interno dei Campi Flegrei. La scossa ha avuto un ipocentro ubicato a soli 2,7 km di profondità. La scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 marzo 2022.

Nelle ultime settimane c’erano state altre scosse di terremoto a Napoli, sempre nella stessa area. Il terremoto di oggi è stato sentito nitidamente anche nell’area di Bacoli e Agnano, le persone sono uscite da abitazioni ed uffici quando hanno sentito la terra tremare sotto i piedi. Al momento non si registrano feriti e danni. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, sui social ha comunicato: “L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3,6 localizzato nell’area di Agnano-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 19:45, ora locale, alla profondità di 2,7 km. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale, in particolare nelle aree prossime all’epicentro. Non risultano al momento segnalazioni di danni. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro“.