Napoli, l’ora della cessione: “Ecco l’offerta reale per De Laurentiis”

Aurelio De Laurentiis pensa alla cessione del Napoli, il club preso dal fallimento piace a molto società in giro per il mondo. Negli ultimi mesi si parla in maniera molto intensa della vendita della SSCN, anche perché sembra che De Laurentiis sia arrivato al culmine della sue possibilità e quindi serve un socio, in stile Atalanta, oppure un fondo che decide di comprare la società azzurra. Già da qualche giorno si parla degli sceicchi del Qatar interessati al Napoli di Aurelio De Laurentiis, una notizia data in anteprima da Luca Cerchione. Lo stesso giornalista che aveva parlato di un interesse concreto di Bezos per il Napoli, ha poi fatto sapere che c’era stato un sorpasso di un fondo arabo con a capo Al Thani.

De Laurentiis cede il Napoli: la proposta dal Qatar

Nel corso delle settimane sono uscite altre notizie relative ad un interesse dagli USA per il Napoli. Ora il vento sembra cambiato, tanto che oggi arriva una conferma per un interesse di un fondo qatariota per il club partenopeo. A darla è Raffaele Auriemma che dice: “Da quello che so io, è arrivata un’offerta a De Laurentiis da parte di un fondo qatariota. L’offerta si aggira sui 400 milioni di euro ma è ancora troppo bassa per il Napoli. Secondo me, tra Napoli e Bari, si deciderà di cedere gli azzurri perché si è arrivati all’apice della storia”.

Proprio il nodo comproprietà tra Napoli e Bari può spingere De Laurentiis a vedere la società azzurra. La SSCN può far fare una mega plusvalenza al produttore cinematografico, che poi potrebbe ambire a portare ad alti livelli il Bari con una gestione più ‘familiare’ rispetto a quella che serve ora alla compagine partenopea.

In ogni caso la cessione del Napoli è nell’aria, anche perché la questione comproprietà va risolta entro il il 2024 come imposta da dal presidente Gravina della Figc. Fino ad ora il Napoli non ha mai ufficialmente smentito alcuna voce, un altro indizio che qualcosa bolle in pentola.