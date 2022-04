Trecento milioni per un grandissimo Milan, il Napoli resta a guardare?

Il Milan pronto a cambiare società: Investcorp può comprare la società per un miliardo di euro di investimento totale. Una cifra clamorosa, che fa capire il valore del club rossonero nel mondo. “La trattativa in esclusiva tra il fondo con sede nel Bahrain ed Elliott si prolungherà per altri quindici giorni al massimo. Il denaro è già pronto. La stagione sportiva iniziata con Singer al comando potrebbe chiudersi con un nuovo padrone” fa sapere Gazzetta.

Cessione Milan: quanto investe sul mercato

Dopo anni il Milan si prepara a tornare tra le grandissime: i rossoneri possono vincere lo scudetto e sicuramente si qualificheranno per la Champions League. Ma quello che ‘spaventa’ è la forza economica di Investcorp che sta comprando il Milan. Il fondo arabo è pronto a far fare il salto di qualità sul calciomercato al Milan, investendo trecento milioni di euro. Soldi che servono per comprare grandissimi giocatori, si fanno i nomi di Zaniolo, ma anche il ritorno di Donnarumma. Con una dotazione del genere si possono fare veramente grandissime cose.

A questo punto anche Aurelio De Laurentiis deve farsi una domanda e capire se può andare avanti in questo modo, senza l’aiuto di nessuno o senza vendere la società.

Con il Milan che si appresta a stare in pianta stabile in Champions League ed in lotta per lo scudetto, i posti per l’Europa che conta sembrano sempre di mano. Anche perché la Juventus ha Exor pronta a finanziare le super spese di Agnelli, mentre l’Inter ha Zhang che ha dimostrato di voler puntare in alto. Il Milan con Investcorp si appresa ad avere fondi e grande liquidità per il mercato.

De Laurentiis non ha questa forza economica e quindi deve capire cosa fare. Il presidente del Napoli ha il problema comproprietà da risolvere. Ma in generale De Laurentiis deve capire se cedere il Napoli, oppure far entrare qualcun altro in società, come ad esempio Elysian Park di cui tanto si è parlato. Se non si rafforzerà a livello economico, la società azzurra può fare grande fatica per il futuro.