Alvino: “Abbiamo criticato il Napoli, ma a mente fredda dico una cosa”

Carlo Alvino ritorna su Napoli-Fiorentina, match che ha visto gli azzurri sconfitti allo stadio Diego Armando Maradona. Il giornalista analizza la prestazione del Napoli e dice: “La squadra azzurra è stata molto criticata in questo periodo, lo abbiamo fatto tutti. Ma ho rivisto la partita ed ho analizzato al meglio la prestazione del Napoli, la squadra di Spalletti ha creato tante occasioni da gol. Ora è arrivato il momento di concretizzare quelle occasioni. Gli azzurri creano ma senza concretizzare“.

Secondo Alvino la “doppia vittoria di Milan e Inter, può essere trasformata in una motivazione in più per gli azzurri. Adesso la squadra di Spalletti deve stare con la mente libera e ritrovare quella leggerezza che ha fatto la differenza in molte partite. Ora è arrivato il momento di ritrovare quella serenità.

Spero che i giocatori non abbiano quell’ossessione di trovare la vittoria ad ogni costo, che ho visto in molti giocatori dopo il pareggio di Mertens“.