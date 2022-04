Napoli-Roma: la risposta del pubblico è da applausi

Napoli-Roma arriva dopo la grande battuta d’arresto Napoli-Fiorentina, una delusione incredibile. Gli azzurri venivano da tre sconfitte consecutive e sembravano pronti per confermare il trend positivo. Invece la squadra di Spalletti si è bloccata di nuovo, ancora una volta allo stadio Maradona.

Quella battuta d’arresto è stata ancora peggiore visto che nella 32sima giornata di campionato è arrivato anche il pareggio del Milan con il Bologna. La delusione ed il giorno di festività, non ha fermato l’amore del pubblico azzurro per Napoli.

Nel giorno di Pasquetta sono stati venduti 40mila biglietti per Napoli-Roma. Un traguardo importante visto il giorno in cui si gioca il match, ma anche la delusione della sconfitta con la Fiorentina. Il pubblico ha dato una risposta importantissima, ha fatto capire che in ogni caso il sostegno agli azzurri non mancherà mai.

Ora la situazione è diversa, il Napoli resta condannato a vincere, perché Milan e Inter hanno già preso i tre punti nella 33sima giornata di Serie A.

Il Napoli deve rispondere sul campo, infiammando lo stadio Maradona che ancora una volta si stringe intorno alla formazione di Spalletti, sperando di vedere una vittoria convincente. Servirà gettare il cuore oltre l’ostacolo per credere ancora nello scudetto.