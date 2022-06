Bucchioni: “Fondi americani sul Napoli, per De Laurentiis vale più del Milan”

Enzo Bucchioni parla di una possibile cessione del Napoli a fondi americani. De Laurentiis valuta il club azzurro più del Milan.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Enzo Bucchioni, su Tuttomercatoweb.com, ha parlato di una possibile cessione del Napoli. Fondi americani sarebbero attratti dal brand azzurro: “Dopo RedBird altri fondi stanno analizzando la situazione, pronti a investire. Si pensa al business degli stadi, ma anche al rilancio complessivo del nostro calcio che dovrebbe attrarre risorse nei prossimi anni. La Samp dovrebbe essere la prossima a passare in mano americana, ma negli ambienti finanziari di Wall Street si parla molto anche del Napoli. Banale dire cosa significhi il brand Napoli negli Usa e soprattutto in alcuni ambienti dell’alta finanza dove operano diversi americani con origini meridionali. Si parla di suggerimenti, ipotesi, possibili valutazioni“.

“I tifosi napoletani già sognano, ma De Laurentiis che gli americani e il mercato americano lo conosce bene e sa come trattare, non sembra pronto a una cessione. Soprattutto sa che tutto è in vendita, dipende dal prezzo offerto. E per De Laurentiis il Napoli potrebbe valere anche più del Milan“, ha spiegato Enzo Bucchioni nel suo editoriale. I tifosi napoletani sperano di conoscere presto quale sarà il destino del club azzurro e se sarà in grado di competere in Italia e in Europa anche in futuro.