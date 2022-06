Roland Garros, cosa significa “We have 1028 days left”, la protesta ambientalista sulla fine del mondo

Il Roland Garros è stato fermato durante la semifinale tra Ruud e Cilic durante il terzo set, per l’entrata in campo di una donna che si è poi incatenata alla rete. “We have 1028 days left” questo il messaggio al Roland Garros della donna, impegnata per la difesa dell’ambiente che su una magli aveva scritto: “Restano altri 1028 giorni”. Chi ha visto quelle immagini e le foto, si è chiesto cosa volesse dire quel messaggio e perché avesse deciso di portarlo proprio durante uno dei più grandi tornei di tessi del mondo.

“We have 1028 days left” cosa vuole dire

Il messaggio portato da Alizée, di 22 anni, è legato alla lotta al cambiamento climatico e alla teoria dello scienziato David King. Ma perché la donna ha protestato al Roland Garros? La motivazione viene data dal sito derniererenovation che spiega:

Nel portale si legge che all’umanità resta poco tempo – ormai meno di tre anni – per cercare di trovare rimedio ai danni ambientali fatti. “Il conto alla rovescia è iniziato il 28 marzo 2022, fine dell’ultimatum inviato da Last Renovation al governo, e data in cui i cittadini sono entrati in resistenza civile. La Francia è stata condannata dai suoi stessi tribunali per inerzia climatica. Il futuro di questo Paese è letteralmente distrutto. Perdere tempo è morire.

La stessa attivista spiega anche le motivazioni che l’hanno spinta ad interrompere proprio il Roland Garros con la frase “We have 1028 days left”: “Siamo nel 2022 ed è tempo di affrontare la realtà, il mondo in cui ci mandano i politici è un mondo in cui il Roland Garros non potrà più esistere. Oggi sono entrata in campo perché non posso più correre il rischio di non fare nulla di fronte all’emergenza climatica”.