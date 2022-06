Luigi De Laurentiis chiede aiuto al Napoli: “Vuole Zanoli al Bari”

Luigi De Laurentiis sta costruendo la squadra per la prossima stagione, il Bari appena ritornato in Serie B. Non sarà facile per la famiglia De Laurentiis decidere che percorso far fare al Bari, se costruire una squadra di vertice che il prossimo anno si giochi l’accesso alla Serie A, oppure restare nel libro della cadetteria in attesa che si sblocchi qualcosa sul fronte societario. Si, perché se il Bari dovesse raggiungere la Serie A già al termine della stagione 2022/23 allora i De Laurentiis dovrebbero decidere anzitempo quale delle società vendere, dato che secondo il regolamento Figc non possono gestire due squadre che militano nella stessa serie.

Al momento la dead line fissata dalla Figc è il 2024, anche se Aurelio e Luigi De Laurentiis dopo perso il primo ricorso, hanno deciso di continuare l’iter giudiziario per far valere le proprie ragioni e gestire due formazioni senza limitazioni. Dalla Figc, invece, non vogliono che ci sia un altro caso Salernitana. Intanto Luigi De Laurentiis continua a costruire la rosa del Bari e chiede aiuto anche a papà Aurelio. Secondo quanto riferisce Repubblica il Bari ha chiesto in prestito “Volpato alla Roma, ma anche Zanoli al Napoli“. Vediamo se De Laurentiis deciderà di fare un favore al figlio, oppure se deciderà di tenere in rosa il giovane talento azzurro, che può crescere alle spalle di Di Lorenzo e imparare dal “maestro del ruolo” come lo ha definito Spalletti solo qualche settimana fa.