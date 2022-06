Cerchione spara la bomba: “Deulofeu-Napoli, non c’è alcuna trattativa con l’Udinese”. Interviene Bargiggia

Il calciomercato del Napoli è molto attivo in queste settimane, con il club azzurro che ha puntato Gerard Deulofeu. Da tempo si scrive di un accordo vicinissimo tra De Laurentiis e Pozzo per Deulofeu, ma secondo il giornalista Luca Cerchione rispetto a quanto “viene detto la situazione non è cosi rosea“. Ai microfoni di 1 Station Radio, Cerchione sulla trattativa Napoli-Udinese per Deulofeu dice: “Si parla da tempo di una trattativa molto fluida, vicina alla chiusura. Ma secondo quanto mi risulta non è stata nemmeno impostata con l’Udinese”. Fino ad ora si parlava di un accordo vicinissimo con l’Udinese pronta ad accettare i 18 milioni di euro di offerta del Napoli.

Bargiggia: “Deulofeu al Napoli, bisogna prima vendere”

Anche l’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia è intervenuto a 1 Footbal Club ed ha detto: “La filosofia di De Laurentiis è la seguente: Deulofeu viene acquistato se esce un giocatore tra Ounas e Politano. Il club azzurro non ha avuto alcuna offerta per questi giocatori, in questo momento non c’è nessuna trattativa con l’Udinese per il passaggio di Deulofeu al Napoli. La società di De Laurentiis si fa forte di un accordo con il giocatore spagnolo da 2,6 milioni di euro a stagione sfruttando il decreto crescita. L’uscita di Mertens? Non basterà a far entrare Deulofeu“. Bargiggia che ha annunciato anche un interesse Juve per Fabian Ruiz, sul mercato del Napoli aggiunge: “Ostigard è vicinissimo agli azzurro. Il club prova a far abbassare il prezzo del giocatore e sta provando a cuocere a fuoco lento il Brighton“. L’esperto di calciomercato su Demme al Valencia dice: “Tutti sanno che il Valencia non ha un euro e quindi non può intervenire sul mercato in maniera importante. Stessa cosa per il Barcellona che non riesce nemmeno a depositare il contratto di Kessie, ma il Barça potrebbe risolvere i suoi problemi“.