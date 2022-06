Mertens lascia Napoli: De Laurentiis risponde con un colpo ad effetto

Dries Mertens ha messo fine al suo rapporto con il Napoli. Il giocatore belga ha dal ritiro della Nazionale ha fatto sapere che da Napoli nessuno lo ha chiamato per il rinnovo. L’addio appare oramai definitivo, a meno di clamorosi ed inaspettati colpi di scena. La storia tra Mertens e Napoli poteva finire meglio, non fosse altro per i 148 gol messi a segno con la maglia azzurra. Ma alla fine l’accordo economico non c’è stato e le strade sono prossime alla separazione.

Deulofeu sostituto Mertens al Napoli

In questi giorni il Napoli si è cautelato con il sostituto di Mertens che è Gerard Deulofeu. Da Napolipiu abbiamo sempre detto, fin dal primo momento, che il giocatore spagnolo era da considerare un alternativa al belga, dato che nel ruolo di trequartista può essere molto incisivo, ancora più che da esterno d’attacco. Proprio in queste ore De Laurentiis sta definendo l’affare con l’Udinese per portare Deulofeu al Napoli. Da Udine il portale Tuttoudinese fa sapere che Pozzo si è convinto a lasciar partire il giocatore per 18 milioni di euro, quindi 2 in meno rispetto a quelli chiesti dal club friulano. L’affare è in definizione. Con il passo d’addio di Mertens, può entrare in scena Deulofeu al Napoli.