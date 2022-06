Mertens la palla passa di nuovo al Napoli, addio definitivo?

Le parole di Dries Mertens dal ritiro della Nazionale fanno saltare il banco. L’attaccante ha fatto sapere che il Napoli non lo ha contattato per il rinnovo di contratto. Solo qualche giorno fa De Laurentiis aveva risposto “no grazie” alla mail inviata dagli avvocati del giocatore dove si metteva nero su bianco le cifre chieste dal giocatore per rinnovare. In quel caso il Napoli ha mandato la palla nel campo di Mertens, che ora con le ultime dichiarazioni ha praticamente ribaltato la situazione.

Mertens non rinnova col Napoli

A questo punto sembra chiara la volontà del giocatore di cambiare aria, anche se la delusione è tanta. Mertens lascia una minima porta aperta, ma dovrà essere il Napoli a bussare. Dopo le parole di De Laurentiis sul rinnovo del belga, che di certo non gli hanno fatto piacere, ora è la società chiamata a fare un passo verso il giocatore, in questo momento questa possibilità sembra praticamente impossibile. Dunque è più probabile che Mertens non rinnovi più con il Napoli. Il club azzurro non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi sull’ingaggio, tantomeno sul bonus alla firma, quindi la situazione sembra definitivamente compromessa, se non ci sarà un clamoroso ed improbabile colpo di scena.