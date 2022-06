CORRIERE DELLO SPORT – Trattativa nella fase decisiva, De Laurentiis chiude un colpo per il Napoli

La notizia di un addio più che probabile di Dries Mertens dà una ulteriore accelerata alle trattative in sospeso del Napoli, in particolare a quella che porta a Gerard Deulofeu. Il giocatore dell’Udinese ha scelto di vestire la maglia del Napoli, per ora ha resistito anche alle avance del Tottenham. Ma il Napoli per Deulofeu fa sul serio e Pozzo e De Laurentiis stanno trovando l’accordo giusto per chiudere la trattativa. Ieri da Udine facevano sapere che il presidente dell’Udinese era pronto ad accettare l’offerta da 18 milioni presentata dal Napoli per il giocatore spagnolo. Notizie positive, che fanno capire come la trattativa vada avanti spedita.

De Laurentiis porta Deulofeu al Napoli

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport per la trattativa Deulofeu si stanno muovendo De Laurentiis e Pozzo in prima persona. Un segnale importante che fa capire come la “trattativa sia entrata nella fase dei dettagli decisiva. Ogni giorno può essere quello della chiusura“. Deulofeu è sempre stato il sostituto di Mertens e quindi dopo le dichiarazioni del belga sul suo futuro è chiaro che ci sia una accelerata nella trattativa. Il giocatore spagnolo può giocare da trequartista dietro la punta, ma anche da esterno. Il suo rendimento in termini di gol aumenta molto quando gioca in posizione più centrale, magari dietro Osimhen. Sul giocatore nigeriano, però, ci sono dei dubbi sulla permanenza. Osimhen ha parlato di voci da Premier e Liga, dicendo di non conoscere il suo futuro e che nel calciomercato tutto può succedere. Insomma ha lasciato una porta aperta alla sua partenza, che sicuramente mette altra carne sul fuoco.