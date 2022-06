Ostigard al Napoli: acquisto in chiusura, le cifre. Quel paragone con Cannavaro

Il calciomercato del Napoli è sempre molto attivo tra acquisti e cessioni. Il club azzurro ha chiuso già i colpi Kvaratskhelia e Olivera, oltre al riscatto di Anguissa ed il rinnovo di Juan Jesus. Ma attualmente l’addio di Dries Mertens sta agitando il club, anche se oramai con il giocatore sembra totalmente finita. Altra agitazione le provocano le parole di Osimhen sul suo futuro, su cui ha lasciato un grosso punto interrogativo.

Ma Giuntoli lavora anche sulle entrate con il Napoli vicino all’acquisto di Leo Ostigard difensore centrale di proprietà del Brighton che lo valuta “6 milioni di euro più bonus, mentre il Napoli offre 4 più 1 di bonus” puntando sul fatto che il difensore ha solo un anno di contratto con il club inglese.

Napoli l’acquisto di Ostigard per il dopo Koulibaly

Gazzetta dello Sport dà per chiuso l’affare tra Napoli e Brighton che troveranno l’intesa, dato che le differenze sono davvero minime. “Per il Napoli sarà il quarto centrale e nella speranza dei dirigenti ci si augura di poter far crescere negli anni tecnicamente un nuovo ‘muro” difensivo’. I suoi agenti hanno subito aperto alla soluzione proposta dal Napoli, con un quinquennale che partirà da circa un milione di ingaggio netto per salire negli anni sino a quasi 1,5“. Ma l’acquisto di Ostigard da parte del Napoli fa nascere anche un paragone col passato: “Uno dei suoi primi allenatori nel Molde, quando aveva circa 10 anni, gli disse che come reattività fisica, elevazione e stacco di testa somigliava a Fabio Cannavaro, a quel tempo capitano della Nazionale azzurra campione del Mondo. Il bimbo Leo in Norvegia cominciò a informarsi e ad ammirare video di quello che per lui sarebbe diventato un modello. Al punto che sul display del proprio cellulare Leo ha messo l’immagine di Cannavaro che alza la Coppa del Mondo a Berlino nel 2006“. Gazzetta scrive pure che Ostigard si prepara ad essere il nuovo Koulibaly, dato che il difensore va in scadenza.