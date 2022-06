La Sampdoria vuole Petagna: De Laurentiis pone le condizioni

C’è aria di rivoluzione in casa Napoli, con una storia che si sta definitivamente chiudendo: l’addio di Insigne è quello più che probabile di Dries Mertens chiudono un ciclo. Ma in casa azzurra di cessioni possono essercene davvero tante, una di queste può essere Andrea Petagna. Il giocatore ex Spal è un fedelissimo di Spalletti, che ha sempre putato su di lui quando è stato in forma. Il tecnico toscano terrebbe volentieri il giocatore in rosa, ma nemmeno farebbe opposizione in caso di cessione. Su Petagna c’è la Sampdoria che ha bisogno di un attaccante ed ha bussato alla porta del Napoli di De Laurentiis. Il giocatore non rifiuterebbe il trasferimento, anche perché vorrebbe giocare con più continuità.

Sampdoria su Petagna: le richieste di De Laurentiis

Al momento la trattativa non è ancora decollata, ma il club azzurro sta provando a cedere il giocatore, che non viene ritenuto centrale nel programma sportivo. Secondo quanto riferisce Sportmediaset il principale problema della Sampdoria per arrivare a Petagna sono le condizioni poste da De Laurentiis. Il club blucerchiato vuole acquistare il giocatore con prestito con diritto di riscatto, mentre il patron del Napoli valuta solo ed esclusivamente cessioni a titolo definitivo. Il presidente azzurro vuole mettere soldi in cassa per reinvestirli sul mercato, magari per ripianare anche i debiti della società partenopea. Una richiesta legittima dato che Petagna ha un contratto con il Napoli che scade nel 2024. Nel capitolo cessioni rientra anche Osimhen. L’attaccante ha posto dubbi sul suo futuro prima di partire per le vacanze estive. Il Napoli continua a valutarlo 100 milioni di euro, solo chi si presenterà con quella cifra potrà sperare di portarlo via da Napoli, ma di certo le dichiarazioni del nigeriano mettono altra benzina sul fuoco del calciomercato dei partenopei.