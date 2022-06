SKY – Un altro ariete per il Napoli si punta un giocatore della Salernitana

Il Napoli punta Milan Djuric attaccante di 32 anni in uscita dalla Salernitana a parametro zero. Un affare che il club partenopeo sta prendendo in seria considerazione, dato che il giocatore sembra non abbia intenzione di rinnovare con i granata. Nicola vorrebbe trattenerlo in rosa, dato che la punta bosniaca è stato uno dei migliori della scorsa stagione. La società di Aurelio De Laurentiis che può perdere Petagna (piace molto alla Sampdoria ndr) ci sta facendo più di un pensiero, anche perché sarebbe un colpo a parametro zero per una punta che sarebbe la terza scelta per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano molto probabilmente dovrà dire addio a Mertens che ha lasciato solo una minima speranza per il rinnovo, che oramai sembra davvero impossibile.

Djuric-Napoli: ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riferisce Sky la Salernitana sta provando a rinnovare il contratto di Djuric ma al momento non è ancora arrivata l’intesa. Su Djuric si è mosso il Napoli ma anche la Fiorentina. Il giocatore è alto 199 centimetri ed ha una fisicità importante. Qualora Petagna dovesse andare via sarebbe una soluzione low cost da tenere in panchina, qualora dovesse esserci bisogno di una torre per cercare di spizzare la palla o sfruttare calci da fermo in partite particolarmente bloccate.