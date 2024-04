Jonathan David ad un passo dal Napoli: il giocatore ha detto sì

Jonathan David avrebbe accettato l’offerta del Napoli, ma per chiudere l’affare bisogna trovare l’intesa con il Lille sul prezzo del cartellino.

Il Napoli è ad un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Jonathan David. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il talentuoso attaccante canadese avrebbe accettato l’offerta economica presentata dal club azzurro per il suo ingaggio.

Jonathan David dice sì al progetto Napoli: ora serve l’accordo col Lille

La volontà del calciatore sembra essere quella di sposare il progetto partenopeo in vista della prossima stagione. Ora, però, bisognerà trovare la quadra con il Lille per definire il prezzo del cartellino.

De Laurentiis vuole abbassare le richieste del Lille

Stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano sportivo, David avrebbe detto sì ad un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione con il Napoli. Il nodo da sciogliere riguarda la valutazione del cartellino fatta dal Lille.

“I francesi continuano a chiedere 50 milioni di euro, mentre De Laurentiis, in virtù del fatto che David ha un contratto in scadenza nel 2025, vuole abbassare sensibilmente la cifra per chiudere definitivamente la questione“, si legge sulla Gazzetta.

David, l’erede designato di Osimhen

L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di assicurarsi l’erede designato di Victor Osimhen, qualora il nigeriano dovesse partire in questa sessione di calciomercato. Il presidente del Napoli vede in David il profilo ideale per raccogliere l’eredità dell’attaccante capocannoniere dell’ultima Serie A.

Con l’ok del giocatore già incassato, ora tocca alla dirigenza partenopea trovare la quadra economica con il Lille per portare a termine l’affare. Una trattativa che si preannuncia non semplice, ma che il Napoli sembra intenzionato a condurre fino in fondo per regalare un nuovo importante rinforzo a Rudi Garcia.

Insomma, l’arrivo di Jonathan David na Napoli sembra essere ormai ad un passo. Ma per completare l’operazione servirà l’accordo tra i due club su una valutazione del cartellino che al momento vede ancora una sensibile distanza tra domanda e offerta.