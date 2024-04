Manna, lo scopritore svela: “Ecco l’idea di calcio del nuovo DS del Napoli”

Lorenzo Pedroni, che lanciò Giovanni Manna al Forlì nel 2013, racconta l’approccio e la filosofia calcistica del neo direttore sportivo del Napoli.

Giovanni Manna, il neo direttore sportivo del Napoli, ha tutte le carte in regola per fare bene in azzurro e intraprendere una grande carriera. Ne è convinto Lorenzo Pedroni, colui che per primo diede fiducia al giovane dirigente ai tempi del Forlì in Lega Pro nel 2013. Intervistato da Il Mattino, Pedroni svela i segreti dell’approccio calcistico di Manna.

Il giudizio dello scopritore di Manna: “Farà carriera al Napoli”

“Aveva le stimmate del grande dirigente sin dal primo sguardo. Facevamo selezioni per inserire nuove figure e con lui la scelta fu facile“, ricorda Pedroni sui primi passi di Manna come team manager a Forlì.

L’idea di calcio sostenibile di Manna

Nonostante i limiti legati al contesto di una squadra di Lega Pro, Manna seppe subito farsi spazio mostrando fame, intuito e capacità di pescare il meglio dal mercato degli sconosciuti. “Aveva sempre presente l’idea di un calcio sostenibile per le società per cui opera“, spiega Pedroni elogiando la filosofia del neo ds del Napoli.

Un approccio oculato e lungimirante che Manna ha poi affinato negli anni di esperienza prima all’estero e poi alla Juventus al fianco di Paratici e Giuntoli. “Non ero stupito del suo arrivo in bianconero perché uno che mette impegno, passione e competenze può arrivare ad avere chance come quella della Juve“, ammette l’ex mentor di Manna.

Le esultanze smodate dopo un gol

Ma non solo calcio sostenibile e ricerca certosina di talenti. Pedroni svela anche un lato inedito e quasi fanciullesco di Manna legato alle sue esultanze: “Custodisco con piacere le sue esultanze composte e smodate allo stesso tempo dopo un gol. Perde la calma solo in quei secondi, poi ritrova subito la sua educazione”.

Un mix di pragmatismo e passione allo stato puro, secondo chi lo ha conosciuto ai primi passi nel mondo del calcio professionistico. Caratteristiche che fanno ben sperare i tifosi del Napoli per l’avvio del nuovo corso tecnico targato Manna.

Insomma, le parole di Lorenzo Pedroni tracciano un profilo lusinghiero e incoraggiante del nuovo direttore sportivo azzurro. Un dirigente promettente che ha tutte le carte in regola per sfondare definitivamente in una big come il Napoli, unendo competenza, idee innovative e genuina passione per il calcio.