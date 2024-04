Osimhen, l’ex intermediario gela le voci PSG: “Solo suggestioni. La verità su David”

Andrea D’Amico, ex intermediario di Osimhen, fa chiarezza sul futuro dell’attaccante nigeriano smentendo le voci di un suo possibile approdo al PSG.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere avvolto nel mistero. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci di un possibile addio del bomber nigeriano al Napoli per approdare in un top club come il PSG. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Andrea D’Amico, ex intermediario dello stesso Osimhen, nel corso di un’intervista a Radio CRC.

“Le voci sul PSG sono solo suggestioni”

“Osimhen al PSG? Sono tutte suggestioni al momento”, ha esordito D’Amico gelando le indiscrezioni su un presunto interesse concreto dei parigini. “Il PSG l’anno scorso ha speso tanto, quasi 160 milioni di euro e credo che adesso cerchi un attaccante più veloce, tecnico e di manovra con grandi capacità realizzative”.

La verità sui “giochi” di mercato

L’ex intermediario di Osimhen ha poi fatto luce sui “giochi” che spesso si celano dietro alle voci di calciomercato: “Quando vuoi ottimizzare il prezzo di vendita, si dice che il calciatore è incedibile. Quando invece viene accostato ad altre squadre, gli acquirenti si rendono conto che è in uscita e si tende ad abbassare il prezzo”.

Insomma, secondo D’Amico, le costanti voci di un possibile trasferimento di Osimhen servirebbero solo a far alzare o abbassare il prezzo del suo cartellino in base alle convenienze.

David e Scamacca non sono come Osimhen

Ma l’ex agente si è soffermato anche sui possibili sostituti di Osimhen, come Jonathan David o Gianluca Scamacca, accostati al Napoli: “Il nigeriano è difficile da sostituire, come lo erano Cavani e Lavezzi. Bisogna guardare il sistema di gioco che si vuole adottare. David e Scamacca sono buoni giocatori, ma diversi da lui”.

Un giudizio che rafforza l’idea di quanto possa essere complicato per il Napoli trovare un degno erede dell’attaccante capocannoniere della scorsa Serie A in caso di sua cessione.

In sostanza, le parole di Andrea D’Amico sembrano voler smorzare le voci su un possibile addio di Osimhen questa estate, trattandole come semplici “suggestioni” di calciomercato. Un invito, insomma, a non dare troppo credito alle indiscrezioni fin quando non ci saranno fatti concreti. Nel frattempo, la ricerca dell’eventuale sostituto si preannuncia tutt’altro che semplice.