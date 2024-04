Il Napoli fa sul serio per Buongiorno: Prezzo top per il difensore del Torino

Il Napoli punta Alessandro Buongiorno del Torino per rinforzare la difesa. Il prezzo è molto alto, ma i partenopei sono pronti a sfidare la concorrenza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha individuato in Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il 24enne centrale piemontese è reduce da un’annata di altissimo livello che lo ha proiettato sul taccuino dei principali club italiani ed esteri.

Il Napoli punta il difensore rivelazione: Buongiorno nel mirino

I motivi dell’interesse del Napoli sono molteplici: Buongiorno è un difensore moderno, solido, con i tempi giusti per difese a 3 o a 4. Unisce grande fisicità a ottime doti tecniche e ha l’età perfetta, 25 anni a giugno, per un investimento importante. Soprattutto, il suo carattere e la sua personalità lo rendono ideale per un ruolo da protagonista in una rifondazione come quella che attende i partenopei.

Gli ostacoli: prezzo da top player e tanta concorrenza

Il principale ostacolo per il Napoli si chiama valutazione economica: il Torino, che già a gennaio respinse gli assalti azzurri, continua a sparare altissimo chiedendo circa 40 milioni di euro per il suo gioiello. Un prezzo da top player che non spaventa solo De Laurentiis, ma anche le tante pretendenti italiane come Inter e Milan, senza dimenticare i ricchi club di Premier League.

L’incastro con Rrahmani per la nuova difesa

Nonostante il prezzo proibitivo, il Napoli sembra deciso a tentare lo sprint per Buongiorno. L’idea di Manna e della dirigenza sarebbe quella di affiancarlo al confermato Rrahmani, creando un’accoppiacta futuribile tra il roccioso kosovaro e il talentuoso piemontese. Una coppia da completare con Di Lorenzo e un terzino mancino come Olivera o Rui, in caso di difesa a 4, oppure con un altro centrale se si optasse per un sistema a 3.

In sostanza, Buongiorno rappresenta la prima grande opportunità di mercato per il Napoli che verrà. L’obiettivo è rifondare la difesa con un investimento importante su un prospetto di assoluto valore che però avrà un costo elevatissimo. Servirà grande abilità da parte di Manna e dei suoi per convincere il Torino a rivedere al ribasso la richiesta economica e battere una concorrenza molto agguerrita. Ma la sfida è aperta, e Buongiorno sembra davvero il primo, grande, obiettivo della nuova era azzurra.