“Mario Rui, Di Lorenzo e Politano restano. Chi lascia Napoli è vigliacco”: l’annuncio dell’agente

L’agente Mario Giuffredi fa chiarezza sul futuro di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, confermando la loro permanenza al Napoli nonostante la stagione difficile.

In vista della prossima stagione, l’agente Mario Giuffredi ha voluto fare chiarezza sul futuro dei suoi assistiti Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, confermando la loro permanenza al Napoli nonostante l’annata complicata.

Nessuna partenza eccellente

Intervenuto a Canale 8, Giuffredi ha annunciato: “I miei assistiti non lasceranno Napoli a fine stagione“. Un messaggio chiaro e inequivocabile, che mette a tacere le voci su possibili addii eccellenti dopo la deludente stagione azzurra.

De Laurentiis mantiene la parola

Giuffredi ha voluto anche elogiare la correttezza del patron De Laurentiis: “Ha sempre onorato tutti gli impegni e mantenuto tutte le promesse. Naturalmente, i calciatori che hanno rinnovato non sono affatto scontenti“.

“Chi va via è un vigliacco”

Particolarmente dura la chiosa finale dell’agente: “Io posso dire solo che sono certo che chi lascerà il Napoli dopo questa stagione così complicata è solo un vigliacco“. Un monito che sembra rivolto a eventuali tentennamenti di calciatori non seguiti da Giuffredi.

Nessun caso Di Lorenzo

L’agente ha poi voluto spezzare una lancia in favore di Giovanni Di Lorenzo, reduce da un periodo complicato: “In cinque anni non l’ho mai visto sbagliare tre gare consecutive. Può capitare un periodo difficile, ma non c’è un motivo particolare”.

Le dinamiche del gruppo

Giuffredi ha infine toccato il tema delle presunte spaccature nello spogliatoio del Napoli: “Le dinamiche sono numerose, i motivi sono diversi ma non si può discutere l’impegno e l’attaccamento alla maglia”.

Con queste parole, l’agente ha voluto rassicurare l’ambiente napoletano sulla permanenza di tre pedine importanti come Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, ribadendo la correttezza della società e liquidando come infondati i presunti casi legati ai suoi assistiti. Un segnale di compattezza in vista del prossimo anno.