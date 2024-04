Napoli, allenamento a sorpresa al Maradona: Calzona ha preso una decisione

In vista del delicato match contro la Roma, il tecnico del Napoli Ciccio Calzona ha deciso di far allenare la squadra direttamente allo Stadio Maradona.

Il Napoli sta vivendo una stagione complicata, ma il tecnico Ciccio Calzona non vuole lasciare nulla di intentato per preparare al meglio la delicata sfida contro la Roma. Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, domani mattina la squadra si allenerà in maniera eccezionale direttamente allo Stadio Maradona.

Calzona cerca la giusta dimensione tattica

Questa iniziativa a sorpresa avrebbe una motivazione principalmente tattica. Calzona vorrebbe provare i suoi uomini “a campo largo”, ovvero testare schemi e movimenti nelle stesse condizioni spaziali che si ritroveranno nell’imminente match contro i giallorossi.

L’allenamento al Maradona servirà quindi a verificare il corretto assetto della squadra, apportando eventuali correzioni prima dello scontro diretto di domenica.

Un test cruciale per il Napoli

Lavorare direttamente sul terreno di gioco che ospiterà la gara assume un valore particolarmente importante per il Napoli in questo momento delicato della stagione. Calzona avrà l’opportunità di valutare dal vivo come i calciatori si muovono e si posizionano “a campo largo”, uno scenario differente rispetto ai campi di allenamento.

Un test dunque cruciale per arrivare preparati alla sfida con la Roma, avversaria di altissimo livello che potrebbe rivelarsi un crocevia fondamentale nelle sorti del campionato azzurro.

L’attesa dei tifosi

L’inedita scelta di Calzona sta creando grande attesa tra i tifosi partenopei. L’opportunità di vedere la squadra lavorare direttamente al Maradona in vista di un big match è inevitabilmente un richiamo per l’ambiente.

Un segnale dell’intenzione del tecnico di non lasciare nulla di intentato e preparare l’impegno nel miglior modo possibile, cercando di limare ogni dettaglio tattico. Il Napoli si prepara con un’iniziativa a sorpresa per provare a ritrovare il successo contro la Roma.