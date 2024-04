Napoli, Calzona a muso duro con la squadra “Chi non dà l’anima sarà fatto fuori”

Il tecnico Ciccio Calzona ha affrontato duramente squadra e dirigenza del Napoli, avvertendo che chi non darà il massimo impegno verrà escluso.

In un drammatico faccia a faccia con giocatori e dirigenti del Napoli, il tecnico Francesco Calzona ha lanciato un duro monito a tutto l’ambiente azzurro: chi non metterà anima e cuore nelle ultime cinque partite verrà messo ai margini senza alcuna pietà.

Calzona pretende orgoglio

Nonostante la stagione fallimentare, Calzona non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore partenopeo non è “disposto ad alzare bandiera bianca” e pretende una reazione d’orgoglio da parte di tutti.

Nessuna esclusione di colpi

In un durissimo confronto con l’intero “mondo Napoli”, Calzona ha avvertito che non guarderà in faccia a nessuno. A partire dalla prossima gara, tutti i calciatori saranno costantemente sotto esame e valutati in base all’impegno profuso.

L’anima o l’esclusione

Il messaggio di Calzona è stato chiaro e netto: “Chi non darà l’anima, sarà fatto fuori“. Un ultimatum che non lascia spazio a mezze misure o compromessi. L’allenatore pretende il massimo dalla sua squadra in queste ultime, cruciali partite.

De Laurentiis assente

Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha preso parte al faccia a faccia voluto da Calzona. Un segnale forse di tensione tra il patron e il tecnico, che sembra intenzionato a prendersi tutte le responsabilità in questo finale di stagione.

Con questo duro confronto, Calzona ha voluto scuotere un ambiente apparso fin troppo rassegnato nelle ultime uscite. L’obiettivo è riaccendere l’orgoglio e la determinazione del gruppo, per cercare di chiudere al meglio una stagione avara di soddisfazioni.

Una sfida nella sfida per il tecnico azzurro, che ha deciso di giocarsi il tutto per tutto nelle prossime partite. Un banco di prova importante anche per valutare il futuro di Calzona stesso sulla panchina del Napoli.