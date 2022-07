Napoli, Giuntoli spegne i sogni di mercato dei tifosi azzurri: “è fuori dalla nostra portata economica”

Cristiano Giuntoli in conferenza stampa da Dimaro, spegne i sogni di mercato dei tifosi napoletani.

Giuntoli rispondendo alla domanda dei giornalisti su Dybala ha spento i sogni dei tifosi azzurri. L’argentino, Attualmente a Miami, l’argentino è finito nella sala d’aspetto del calciomercato: i suoi agenti hanno preso atto dell’interesse, pur consapevoli che le trattative con De Laurentiis per i diritti di immagine sono laboriose. Del resto se il procuratore di Dybala, Jorge Antun, non avesse perso tempo a incaponirsi su una questione di commissioni con l’Inter, Dybala sarebbe nerazzurro già da un mese. Dopo l’arrivo di Lukaku, ora Marotta ha necessità di sfoltire il reparto offensivo per far spazio alla Joya.

Circa una settimana fa il Corriere del Mezzogiorno parlò di una telefonata tra il Napoli e Paulo Dybala. Un contatto per capire le richieste dell’argentino, che sono le seguenti: sei milioni di ingaggio più uno di bonus. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli aveva avuto un contatto con gli intermediari dell’argentino.

GIUNTOLI NO A DYBALA

Il Ds del Napoli, intervenuto in conferenza stampa con l’allenatore Luciano Spalletti ha commentato le voci di mercato su Dybala: “Non lo abbiamo mai trattato, è fuori dalla nostra portata economica, sta parlando con altri club“.

Poche elapidarie parole che hanno spento i sogni dei tifosi di vedere in maglia azzurra la coppia Osimhen -Dybala.

Il ds ha inoltre confermato l’intenzione di trattenere Koulibaly e Mertens:

“Koulibaly ha rifiutato la Juventus? Per noi è incedibile, quindi non vogliamo darlo a nessuno. l presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni per 5 anni netti senza bonus, si tratta di 60 milioni lordi offrendogli anche un futuro da dirigente del club.



Mertens? Non gestisco io personalmente, ci confrontiamo sempre con il mister, Dries ha un rapporto straordinario con Aurelio che gli ha fatto un’offerta di 5 milioni lordi (2,5 netti) e non è stata accettata”.