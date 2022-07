Napoli, Olivera scelto il numero di maglia. Eredità pesantissima per lui

Mathias Olivera ha scelto il numero di maglia, il terzino ex Getafe, porterà il 17 di Marek Hamsik ex capitano del Napoli.

Il primo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato è stato Mathias Olivera. Il terzino ex Getafe è in ritiro con la squadra e rappresenterà per Spalletti un rinforzo importante per la fascia mancina..

Mathias Olivera in ritiro a Dimaro, sta seguendo un lavoro tecnico personalizzato col pallone a scopo precauzionale. Complice il problema al ginocchio con cui ha dovuto fare i conti durante gli impegni con la sua Nazionale.

Niente di allarmante per il giocatore che ha mostrato una vistosa fasciatura al ginocchio.

Olivera ha saltato la partitella con i compagni di squadra a scopo precauzionale, ma non desta particolari preoccupazioni allo staff tecnico e sanitario del club partenopeo.

Dopo l’annuncio della maglia numero 77 sulle spalle di Kvaratskhelia, ecco anche deciso quello di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano ha scelto la numero 17, indossata da Marek Hamsik.