Napoli, Spalletti: “Voglio tenere Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz. Olivera e Kvaratskhelia stimolatissimi”. VIDEO

Conferenza stampa per Luciano Spalletti, a Dimaro. Il tecnico toscano ha iniziato la seconda stagione sulla panchina del Napoli.

DIMARO, CONFERENZA STAMPA SPALLETTI. Al Teatro di Dimaro, Spalletti , insieme a Giuntoli, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha salutato la platea e ha evidenziato gli obiettivi stagionali della formazione partenopea. Che parte dal terzo posto dell’anno passato che forse ha lasciato un po’ l’amaro in bocca in qualcuno, visto che a un certo punto gli azzurri erano in testa alla classifica. Ma non si è nascosto neanche sul mercato.

IL NAPOLI VUOLE TENERE KOULIBALY, MERTENS E FABIAN RUIZ

“So dove si va a parare se già parliamo di mercato, tra Koulibaly, Mertens e Fabian che sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati il ttps://napolipiu.com può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte”.

SPALLETTI: “KVARATSKHELIA E OLIVERA CARICHI”

Luciano Spalletti in conferenza stampa da Dimaro ha parlato anche dei nuovo arrivi:“Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono carichissimi, sono arrivati subito e vogliono far vedere le loro qualità. Ma Mathias l’abbiamo un po’ frenato per via dell’infortunio che ha avuto, mentre Kvara nei test è risultato da un punto di vista fisico che ha bisogno di un po’ di allenamento ma sappiamo bene la sua qualità e siamo abbastanza tranquilli. Sono due calciatori giovani, che hanno le qualità per essere qui”.