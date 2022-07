Napoli, proposto Isco. Contatti per l’ex Real Madrid con Jorge Mendes

Isco offerto al Napoli, l’ex Real Madrid, svincolato dal club spagnolo sarebbe stato proposto al club di De Laurentiis.

ISCO-NAPOLI. Francisco Roman Alarcon Suarez, ma per tutti Isco, ha salutato il Real Madrid. Dopo 9 anni il giocatore spagnolo non vestirà più la “camiseta blanca”, negli ultimi anni il suo impiego è andato sempre più scemando come testimoniano i numeri di questa stagione (407 minuti giocati, con 2 gol in 17 presenze).

Da tempo non più nei piani del club ‘blanco’, il giocatore chiede spazio e una maglia da titolare. Jorge Mendes, che è agente di José Mourinho e dello stesso Isco, garantisce per l’operazione, scrive il quotidiano.

A Isco si era già interessato il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini e il Siviglia di Julen Lopetegui, che si sono fermati davanti all’ingaggio del giocatore. Su Isco c’è anche il Newcastle.

MESSAGGIO D’ADDIO AL REAL

Via Instagram l’ex Malaga ha scritto un lungo post di addio ringraziando i Blancos di questi incredibili e vittoriosi anni: “Quando ero al Malaga e sapevo che dovevo andarmene mi ero accordato con un’altra squadra. Però mi ha chiamato il Real e al Real non si può dire di no, anche se c’è sempre qualche eccezione. Ricordo di aver detto alla gente che il Real non vinceva la Champions da molti anni, poi è arrivata la Decima e tutto il resto è storia. Nove anni più tardi, la mia tappa nel club che mi ha permesso di realizzare i miei sogni da bambino volge al termine. Ma a parte aver realizzato i sogni, aver vinto più titoli di quanti avrei mai immaginato, aver giocato con i migliori e aver conosciuto persone incredibili, MI SONO DIVERTITO DA MORIRE E NE È VALSA LA PENA, perché sicuramente mi tengo le cose buone e spero che anche voi lo facciate. Voglio ringraziare i compagni, gli allenatori, lo staff, i fisioterapisti, i magazzinieri, tutti quelli che lavorano a Valdebebas e al Santiago Bernabeu per tutto il lavoro, l’affetto e l’appoggio di cui tutti al mondo hanno bisogno e che a me non è mai mancato. E voglio anche ringraziare i tifosi, che mi hanno accolto in maniera incredibile dal primo giorno e che accompagnano la squadra in tutto il mondo”. E infine…un augurio. “Ho detto a un mio amico che non capivo perchè stavano smontando la festa a Cibeles se la quindicesima è già in arrivo! Arrivederci e Hala Madrid“.

MENDES HA PROPOSTO ISCO AL NAPOLI

Secondo quanto appreso da AreaNapoli.it, Jorge Mendes avrebbe proposto isco al Napoli. Il potente procuratore avrebbe caldeggiato il centrocampista spagnolo non solo alla Roma, nei dialoghi avuti nelle scorse settimane con Tiago Pinto, ma anche ad Aurelio De Laurentiis, con il quale il potente intermediario portoghese può vantare un rapporto diretto.

L’elevato stipendio (7 milioni di euro) e l’età (30) impongono più di una riflessione a chi punta ad abbassare il monte ingaggi, ma il Decreto Crescita permetterebbe di abbattere notevolmente il lordo del suo stipendio. Per intenderci, non sarebbe un’impresa impossibile, se di decidesse di percorrere questa strada. La parola, adesso, passa ad Aurelio De Laurentiis.