De Maggio: “Il Napoli su De Vrij e Chiesa. Piace un talento del Bari”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli svela le strategie di mercato del club di Aurelio De Laurentiis



Il Napoli accelera sul mercato. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna sta già lavorando attivamente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla difesa e agli esterni.

Nel corso di Radio Goal, De Maggio ha svelato i primi obiettivi del club: “Nelle prossime settimane si terranno i primi vertici di mercato”, ha spiegato il giornalista, sottolineando come la società stia già valutando diversi profili da inserire nell’organico.

Tra i nomi più interessanti spicca quello di Federico Chiesa, vecchio pallino di Antonio Conte. Il club partenopeo starebbe monitorando la situazione dell’esterno del Liverpool, ex Juventus. Attenzione anche alla difesa, dove si segue con interesse la situazione di Stefan De Vrij, in scadenza con l’Inter.

Sul fronte portieri, il Napoli continua a lavorare per il rinnovo di Meret, nonostante il pressing dell’Inter di Marotta, che osserva interessata l’evolversi della situazione.

De Maggio ha poi rivelato due nuovi obiettivi per le fasce: “Il club ha messo nel mirino Patrick Dorgu e Mehdi Dorval”. Il primo è una delle rivelazioni del campionato con il Lecce, mentre il secondo sta impressionando con la maglia del Bari, dove è stato portato dall’ex DS Ciro Polito.

Le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie: dopo la partita di domani, dove verranno valutati alcuni elementi che hanno trovato meno spazio, la dirigenza si riunirà per pianificare gli interventi necessari per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.