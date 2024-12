Chiariello: “Meret-Inter fake news, ho le prove. Tentativo di destabilizzare il Napoli”

Il giornalista smentisce con forza le voci sul portiere azzurro e punta il dito contro la stampa del Nord, invitando i media napoletani alla cautela.

Umberto Chiariello non ci sta e passa al contrattacco. Il noto giornalista ha usato il suo profilo X per smentire categoricamente le voci apparse questa mattina sulla Gazzetta dello Sport riguardo un presunto interesse dell’Inter per Alex Meret.

“Ribadisco ancora una volta: fakenews, questa volta della Gazzetta. Ed ho le prove SCRITTE dei diretti interessati”, ha tuonato Chiariello, che non si è limitato alla semplice smentita ma ha anche lanciato un’accusa precisa.

Secondo il giornalista, infatti, si tratterebbe di un tentativo orchestrato per destabilizzare l’ambiente del Napoli, proprio ora che con Antonio Conte la squadra è tornata ad essere temuta: “Ho l’impressione che trattasi di altro tentativo nordista di destabilizzare l’ambiente Napoli, che da quando ha Conte è temuto come la peste bubbonica”.

Chiariello ha poi concluso con un appello diretto ai media partenopei, invitandoli a non cadere in quello che definisce un “trappolone” e a non dare voce a questi tentativi di destabilizzazione.