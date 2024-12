Da Roma: “Conte si nasconde, il Napoli punta allo scudetto”

Il giornalista romano analizza il momento degli azzurri e il match di Coppa Italia contro la Lazio. Focus sul mercato e sulle strategie di De Laurentiis.

Le ambizioni del Napoli di Antonio Conte sono chiare. Secondo il giornalista Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, gli azzurri non possono nascondersi nella corsa al titolo.

“Lazio-Napoli è un test che entrambe le squadre avrebbero evitato in questo momento”, ha esordito Focolari durante Punto Nuovo Sport. “Vedremo tante seconde linee in campo, sia per Baroni che per Conte. Il Napoli dovrà gestire giocatori meno abituati al campo, come Spinazzola, Raspadori e Simeone”.

Sul presunto nervosismo tra Conte e Marotta, il giornalista non ha dubbi: “È come il bue che dice cornuto all’asino. Sono due furbi e grandi professionisti che giocano di psicologia, cercando di scaricare la pressione l’uno sull’altro”.

Focolari ha poi analizzato gli obiettivi stagionali: “Il Napoli sarà anche meno forte dell’Inter, ma ha solo il campionato e Conte in panchina. L’obiettivo non può che essere lo Scudetto”. Sul fronte societario, il giornalista ha evidenziato: “Ci sono questioni di mercato aperte, dal rinnovo di Kvara alla cessione di Raspadori, ma De Laurentiis è un presidente che porta sempre risultati ed è lui il garante della competitività del club”.

Sulla Coppa Italia ha concluso: “È una seccatura fino alle semifinali, fino ad allora quasi non fa curriculum”.