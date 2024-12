Moggi: “Napoli superiore alla Juventus. I bianconeri non vinceranno lo scudetto”

L’ex dirigente bianconero analizza il momento della squadra di Thiago Motta tra mercato e obiettivi stagionali.

Luciano Moggi non usa mezzi termini nell’analizzare il momento della Juventus. Intervistato da Adnkronos, l’ex dirigente bianconero ha espresso dubbi sulla competitività della squadra: “In questo momento la Juventus è difficilmente giudicabile. Si è partiti a luglio con un progetto nuovo e serve tempo, una squadra non si fa in 5 mesi e nemmeno in un anno. Gli infortuni hanno complicato enormemente le cose”.

Secondo Moggi, gli obiettivi stagionali sono chiari: “La Juventus non è attrezzata per vincere lo Scudetto. L’obiettivo può essere il 4° posto perché tre squadre sono più forti: Napoli, Atalanta e Inter”. L’ex dirigente punta poi il dito contro Giuntoli e Thiago Motta: “Indubbiamente degli errori sono stati fatti, da Giuntoli nel comprare Douglas Luiz e da Thiago Motta che sbaglia la posizione di Koopmeiners in campo”.

Sul mercato, Moggi ha le idee chiare: “Servirebbe più di un ritocco, soprattutto mi sembra manchino leader. Uno era Bremer ma purtroppo tornerà il prossimo anno. Vista la situazione finanziaria credo che la Juve possa fare al massimo un acquisto. Io cederei Douglas Luiz invece di Fagioli che ha dimostrato in passato di essere un ottimo giocatore”.