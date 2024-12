“Osimhen alla Juve”: Oppini sicuro, Bargiggia lo asfalta in diretta

L’esperto di mercato boccia l’ipotesi lanciata dal giornalista su un possibile approdo del nigeriano in bianconero. Le ultime sul mercato della Juventus.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in attacco per gennaio. Con Milik ancora infortunato e Vlahovic dal rendimento incostante, la dirigenza bianconera sta valutando diversi profili, tra cui Giacomo Raspadori e Jonathan David.

Ma è Francesco Oppini a lanciare l’indiscrezione più clamorosa ai microfoni di Netweek Sport: “Per me la Juventus prenderà il pupillo di Cristiano Giuntoli. Fu proprio il Direttore Sportivo a portarlo in Italia. Il riferimento è naturalmente a Victor Osimhen. Per me sarà lui il prossimo bomber della Juventus”.

Una suggestione di mercato che però non convince Paolo Bargiggia. L’esperto di calciomercato ha subito raffreddato gli entusiasmi: “Victor Osimhen percepisce un ingaggio molto elevato, non credo possa approdare in bianconero”.

Lo scenario si inserisce in un contesto di emergenza per la Juventus di Thiago Motta, alle prese anche con i problemi in difesa dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.