Lazio-Napoli in Coppa Italia stasera su Italia 1: Conte rivoluziona la squadra

Big match di Coppa Italia all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Il tecnico azzurro pronto a un turnover totale. Diretta esclusiva su Italia 1.

L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Napoli si giocherà giovedì 5 dicembre alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida, che mette di fronte la squadra di Baroni e quella di Antonio Conte, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1.

Il Napoli arriva a questo appuntamento dopo aver superato due turni preliminari: prima la vittoria ai rigori contro il Modena, poi il successo netto sul Palermo nei sedicesimi. Per la Lazio, invece, si tratta dell’esordio stagionale nella competizione dopo aver raggiunto la semifinale nella scorsa edizione.

Sul fronte formazioni, Baroni deve fare i conti con le assenze di Dia, Nuno Tavares e Vecino. Rovella, non al meglio, dovrebbe comunque partire titolare in mediana con Guendouzi. Tra i pali spazio a Mandas al posto di Provedel.

Rivoluzione totale invece per Conte, orientato a cambiare l’intero undici titolare: probabile chance per Caprile in porta, con Zerbin terzino destro. Opportunità dal primo minuto anche per Rafa Marin e Folorunsho. In attacco Raspadori agirà da sottopunta, mentre Neres sostituirà Kvaratskhelia. Unico indisponibile Mazzocchi.

LAZIO-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All. Conte