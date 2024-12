Conte messaggio a Bove: “Un abbraccio da me e da tutto il Napoli, siamo tutti con te”

Il tecnico del Napoli manda un messaggio al calciatore della fiorentina ancora ricoverato in UTIC.



Il mondo del calcio si stringe attorno a Edoardo Bove. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al giovane calciatore: “Un abbraccio da parte mia e di tutto il Napoli, siamo tutti con lui. Speriamo di rivederlo quanto prima tornare a fare quello che sa fare benissimo”.

Intanto arrivano notizie confortanti sulle condizioni del 22enne. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fornito importanti aggiornamenti ai microfoni di Mediaset: “Sta recuperando e siamo contenti. Ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito nel reparto UTIC, che presenta un livello di delicatezza inferiore. È nelle mani giuste e sta bene, ma bisogna avere pazienza e rispetto per lui”.

Determinanti sono stati gli otto minuti successivi al malore: quattro per i soccorsi in campo e altri quattro per raggiungere l’ospedale. I medici, che stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto, hanno escluso danni neurologici e cardiovascolari.

Commovente l’omaggio del Franchi, dove la curva della Fiorentina ha realizzato una coreografia con il numero 4 di Bove. Sui maxischermi è apparso il messaggio “Torna presto Edo. Ti vogliamo bene”, mentre i compagni di squadra hanno esposto due striscioni: “Non volevi la maglia, eccoti lo striscione” e “Edo ti aspettiamo”, accompagnati da un cuore.