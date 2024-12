Bove, la verità sul malore improvviso: cos’hanno scoperto i medici del Careggi

Il primo referto medico dal Careggi rivela la diagnosi completa. Il calciatore ha già parlato con i compagni, Commisso in contatto con la famiglia.

Emergono i primi dettagli ufficiali sulle cause del drammatico episodio che ha visto protagonista Edoardo Bove durante i minuti iniziali di Fiorentina-Inter. Il referto medico dell’Ospedale Careggi ha evidenziato una diagnosi precisa: “arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta, un’aritmia del muscolo cardiaco, più precisamente una tachicardia ventricolare che può trasformarsi in fibrillazione ventricolare nella quale il cuore smette di battere”. Solo la tempestività dei soccorsi e delle prime manovre salvavita in campo ha evitato conseguenze più gravi.

L’equipe medica ha riscontrato anche una contusione sul torace del calciatore viola, che potrebbe essere stata causata nelle prime fasi della partita o durante le manovre di rianimazione. Un altro elemento significativo emerso dagli esami è “il basso livello di potassio riscontrato nel sangue del ragazzo, che può portare a spasmi ed anche alla paralisi”.

La Fiorentina ha diffuso un comunicato rassicurante: “Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.

Le notizie positive hanno permesso alla squadra di tornare al lavoro: “ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo”.

Significativo l’intervento di Piero Pelù, presente al Franchi durante l’accaduto: “Sabato ero alla Croce Rossa italiana di Firenze a fare il corso di primo soccorso, in tre ore ho imparato come si fa a salvare una vita in gravissimo pericolo. Ho visto con i miei occhi l’efficacia del primo soccorso immediato sul povero Bove“. Il cantante ha concluso con un appello: “Vi invito caldamente a farlo perché se mai doveste metterlo in pratica sareste orgogliosi di voi stessi”.