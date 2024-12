“Torna nella sua Torino e vince da avversario: il messaggio di Buongiorno fa emozionare tutti”

L’ex granata torna al Grande Torino da avversario e vince con il Napoli. Il post su Instagram per il suo vecchio club.

Alessandro Buongiorno si è emozionato nel tornare al Grande Torino da avversario. Il difensore del Napoli, cresciuto nel settore giovanile granata, dopo la vittoria per 0-1 ha affidato i suoi sentimenti a Instagram.

“Quello di ieri è stato un pomeriggio emozionante perché sono tornato in un luogo che occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho ritrovato tanti amici a cui auguro il meglio per il futuro”, ha scritto il numero quattro di Conte.

Senza dimenticare l’importanza dei tre punti: “La cosa importante era la prestazione in campo e il risultato finale. Siamo una squadra solida e lo abbiamo dimostrato ancora una volta”. Chiusura per i tifosi azzurri: “Un grazie ai tantissimi che ci hanno seguito in questa lunga trasferta”.

Il legame tra Buongiorno e la piazza partenopea si rafforza, anche grazie alle origini irpine del nonno che lo rendono già un idolo della tifoseria.